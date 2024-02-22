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17:08 22.02.2024

Зеленський призначив ексгендиректора "Укроборонпрому" Гусєва послом України в Азербайджані

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Зеленський призначив ексгендиректора "Укроборонпрому" Гусєва послом України в Азербайджані

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Владислава Каневського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджані та призначив на цю посаду Юрія Гусєва.

Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави.

Указом №85/2024 Каневського звільнено з посади.

"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджанській Республіці", - зазначено в тексті указу №86/2024.

Гусєв був головою Херсонської обласної державної адміністрації (липень 2019 р. - грудень 2020 р.).

З грудня 2020 р. по червень 2023 р. обіймав посаду генерального директора ДК "Укроборонпром".

 

Теги: #азербайджан #посол #гусєв

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