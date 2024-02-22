Перші контейнерні каравани в порт Констанца буде відправлено найближчими днями - Кубраков

Перші два судна "Українського дунайського пароплавства" (УДП) з навантаженими українськими товарами баржами вирушать за альтернативним маршрутом на Дунаї найближчими днями, заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону в четвер.

"Ми вже запускаємо найближчими днями через Дунай... Баржами будемо доставляти контейнери до порту Констанца в Румунії. Перші два судна у нас вирушать найближчими днями", - сказав Кубраков.

Він висловив сподівання, що найближчим часом також розпочнеться доставка вантажів в обхід Польщі вгору Дунаєм - у порти Німеччини та Австрії.

"Це такий альтернативний маршрут. Звісно, потрібно, щоб ринок рахував економіку. Зі свого боку всі наші компанії, всі державні підприємства підуть назустріч ринку, щоб зробити, відповідно, найвигідніші пропозиції, розуміючи, у якій ситуації наші експортери", - сказав віцепрем'єр.

УДП розробило три лінії для баржевих караванів і направило комерційні пропозиції найбільшим експедиторам автомобільних вантажоперевезень.

Один із запропонованих маршрутів доставки - Україна-Галац (Румунія), другий - Україна-Регенсбург (південно-східна Німеччина, земля Баварія), третій Україна-Констанца (Румунія).

Зазначено, що пароплавство планує виставити на контейнерні лінії додаткові баржеві каравани, які щомісяця забезпечать доставку 2,1 тис. TEU в Регенсбург (Німеччина) або 5,9 тис. TEU в Констанцу (Румунія).

Крім того, УДП може працювати з контейнерами TEU/FEU, а також рефконтейнерами.

Річкові перевезення лише флотом УДП є альтернативою 2-5 тис. вантажівок, повідомили в Мінвідновлення.

Напередодні Кубраков заявив, що Україна планує створити новий експортний шлях Дунаєм в обхід кордону з Польщею. Він зазначив, що Румунія є "більш передбачуваною, ніж польський кордон".

Повідомлялося, що новий додатковий маршрут через Дунай покликаний збільшити український експорт до рівня, який був на початку війни.