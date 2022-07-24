Події

07:29 24.07.2022

АМПУ починає формування караванів із морських портів України

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АМПУ починає формування караванів із морських портів України

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомляє про підготовку портів Одеса, "Чорноморськ" і "Південний" до відновлення роботи у зв'язку з підписанням 22 липня в Стамбулі Ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом.

"Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування", - наголошується в повідомленні АМПУ у Facebook у суботу.

З метою складання планів формування караванів АМПУ просить подавати заявки на включення суден на електронну пошту.

Під час підписання Ініціативи та одразу після неї президент Туреччини Реджеп Ердоган та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомили, що рух суден може відновитися найближчими днями.

 

 

 

Теги: #караван #ампу

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