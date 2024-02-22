Події

13:03 22.02.2024

Російські агресори вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК і поранили шістьох енергетиків

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Військові РФ укотре атакували прифронтову ТЕС енергохолдингу "ДТЕК" і поранили шістьох її працівників.

"Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу й доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. У ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначено, з початку опалювального сезону ворог обстріляв теплоелектростанції ДТЕК приблизно 40 разів.

 

Теги: #дтек #тес #обстріл

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