Російські агресори вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК і поранили шістьох енергетиків

Військові РФ укотре атакували прифронтову ТЕС енергохолдингу "ДТЕК" і поранили шістьох її працівників.

"Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу й доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. У ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначено, з початку опалювального сезону ворог обстріляв теплоелектростанції ДТЕК приблизно 40 разів.