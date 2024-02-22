ДОТ скасував результати 11 аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ) після проведення 11 аукціонів із закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України скасував їх на виконання рішення Апеляційного суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест", повідомила пресслужба держкомпанії у фейсбуці.

"Вивчаючи законні механізми виконання рішення Апеляційного суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест", команда ДОТ, зокрема, звернулась за консультаціями до Prozorro. На запит ДОТ від Prozorro було отримане розʼяснення, що відповідно до закону замовник може здійснювати зміни до процедур, проте лише до етапу, коли вони переходять у статус "Аукціон»", - зазначається в повідомленні.

Оскільки технічна та нормативна можливість внести зміни на етапі аукціону відсутня, ДОТ ухвалив рішення скасувати всі 11 процедур.

"Незважаючи на це, постачання харчування для Збройних сил України відбудеться в межах встановлених строків", - додала пресслужба.

Як повідомлялося, ДОТ у день проведення аукціону 21 лютого повідомив ЗМІ про часткове задоволення Шостого адміністративного апеляційного суду позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест".

Серед вимог, які не влаштовували потенційного учасника аукціону, були заборона на участь у торгах постачальників, які не виконали зобов'язань перед Міноборони у 2022-2023 роках, необхідність дезінфекції складських приміщень, наявність щонайменше 15 складів, що в ДОТ пояснювали вимогами безпеки. До рішення Апеляційного суду було включено пропозицію позивача щодо наявності складських приміщень загальною площею щонайменше 2000 кв. м.

ДОТ оголосив аукціон про проведення продуктів харчування 2 лютого. Київський окружний адміністративний суд залишив без задоволення позови ТОВ "Трейд Граніт Інвест" і ТОВ "КРОСС ПРАЙМ", які оскаржили тендерні процедури. "Трейд Граніт Інвест" 19 лютого подав апеляцію на винесене рішення суду. Відповідно, терміни звернення до Апеляційного суду було дотримано.

У ДОТ уточнили, що "Трейд Граніт Інвест" пов'язують із колишньою групою "Трейд Коммодіті" Андрія Адамовського та експосадовця уряду Януковича Владислава Якубовського. Компанія є чинним постачальником харчування Міністерства оборони України і в неналежний спосіб виконує свої зобов'язання. Водночас під час судового розгляду справи позивач поскаржився, що інших контрактів, окрім як із Міноборони, у нього немає.