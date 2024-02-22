У неділю, 25 лютого, відбудеться Форум "Україна. Рік 2024", повідомляє Офіс президента.

Основні теми: досягнення українських цілей у війні, розбудова Сил оборони та безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України у світові ринки, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів людей.

Формат заходу: панельні дискусії, пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 18:00 22 лютого. Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі - підтвердженні акредитації.