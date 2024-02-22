Події

07:56 22.02.2024

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

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За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

Ворог атакував Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 четверга.

"Учора, 21 лютого, о 14:40 ворог направив FPV-дрон по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватний автомобіль. Постраждалих немає. Також учора о 16:10, 23:11 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 20:49 по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так само повідомляється, що "22 лютого, о 05:20 з РСЗВ ворог вдарив по с. Лимани Галицинівської громади. За попередньою інформацією, постраждала одна людина - медичну допомогу надано на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих - пошкоджено. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано", - поінформував Кім.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська

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