ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Українська ППО ліквідувала за ніч 8 ворожих "шахедів", якими російські окупанти атакували з території РФ, повідомили Повітряні сили.

"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська РФ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

У результаті бойової роботи вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.