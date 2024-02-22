Події

07:12 22.02.2024

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

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ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Українська ППО ліквідувала за ніч 8 ворожих "шахедів", якими російські окупанти атакували з території РФ, повідомили Повітряні сили.

"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БПЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська РФ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

У результаті бойової роботи вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

 

 

 

Теги: #атаки #ппо #шахеди

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