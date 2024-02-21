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20:57 21.02.2024

Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура

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Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура

Слідчі УСБУ за процесуального керівництва Харківської облпрокуратури затримали 34-річну мешканку облцентру, їй повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

"На початку січня 2024 року безробітна харків'янка налагодила контакт через месенджер "Телеграм" із представником російської спецслужби. Від ворожого куратора жінка отримала завдання збирати розвідувальні дані щодо місць і наслідків вогневих уражень збройними силами Росії по обласному центру. За роботу на ворога вона одразу отримала аванс", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, протягом січня підозрювана таємно фіксувала наслідки ударів РФ по житлових масивах Харкова. Жінка фотографувала й знімала відео, які в подальшому надсилала співробітнику російської спецслужби. Зокрема, 24 січня вона під виглядом "небайдужої харків'янки" пішла фіксувати наслідки російських ракетних ударів по Київському та Холодногірському районах міста, здійснених напередодні ввечері. Як повідомлялося, 23 січня близько 22:00 Харків зазнав ворожої ракетної атаки. У результаті було пошкоджено наукову установу, житлові будинки, магазини, кафе, аптеки, поштове відділення й низку інших об'єктів цивільної інфраструктури. Постраждали дев’ять мирних жителів, зокрема 4-річна дівчинка.

Підозрювана також збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки містом.

Наразі вона перебуває під вартою.

Теги: #ворог #харківянка #пособниця

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