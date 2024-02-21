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18:54 21.02.2024

Українська машина для розмінування efarm pro проходить сертифікацію і готується до серійного виробництва

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Українська модель машини для розмінування, оснащена системою безпілотного управління, яка не поступається за своїми характеристиками іноземним аналогам, проходить підготовку до сертифікації, після чого її запустять у серійне виробництво, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко. 

"Наша мета - ефективний ринок розмінування. І те, що це вже третя українська машина для розмінування фактично за пів року, свідчить про те, що бізнес зацікавлений у розвитку цієї сфери", - написала міністр у фейсбуці.

За її інформацією, розробниками третьої української моделі став резидент буткемпу з інновацій Міністерства економіки - компанія efarm pro. Машина створена на основі шасі трактора Т-156, оснащена системою безпілотного управління й може розміновувати територію за попередньо заданою траєкторією. Завдяки системі точного землеробства відстань між смугами розмінування становитиме лише 2 см.

Машина може очищати до 5000 кв. м/год. Таку саму потужність має, зокрема, MV-10, яку нещодавно передав Україні Європейський Союз, уточнила Свириденко й додала, що запчастини в efarm pro повністю українського виробництва.

"По-перше, це підтримка українських виробників, робочі місця й додаткові податки до бюджету. А по-друге, можливість ремонтувати машину практично в будь-якому місті", - констатувала перший віцепрем'єр.

Свириденко наголосила, що розробка проходить підготовку до сертифікації, після завершення всіх процедур її готові запустити в серійне виробництво. За попередніми розрахунками, машина коштуватиме значно дешевше за іноземні аналоги.

Віцепрем'єр зазначила, що програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні Kyiv School of Economics та Міністерства економіки України триває, і запропонувала усім, хто має ідеї щодо пришвидшення процесу розмінування земель, подавати заявки на участь у роботі буткемпу.

Теги: #модель #машина #розмінування

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