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11:37 21.02.2024

Блокада шести ПП на українсько-польському кордоні триває - зростає навантаження на ПП з іншими країнами - ДПСУ

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Блокада шести ПП на українсько-польському кордоні триває - зростає навантаження на ПП з іншими країнами - ДПСУ

На шести українсько-польських пунктах пропуску (ПП) триває блокада - протестувальники, польські фермери, пропускають одну-дві вантажівки за годину в обох напрямках - унаслідок цього зросло навантаження на ПП з іншими країнами, куди переорієнтувалися транспортні потоки, повідомив спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, найскладніша ситуація на ПП "Ягодин-Дорогуськ" і "Шегині-Медика", де протестувальники взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, що прямують з України в бік Польщі.

"Учора (20 лютого - ІФ-У) ситуація була інша, тому що польські фермери масштабували свої дії з блокування руху для транспортних засобів. Вони практично унеможливили рух для вантажівок за всіма напрямками, на трьох ПП "Устилуг-Зосин", "Угринів-Довгобичів", "Рава-Руська-Гребенне" вони обмежили рух і для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів, які впродовж певного часу не могли також перетнути кордон і у бік України, і слідуючи в бік Польщі. Поступово після 16:00 і до 18:00 - рух на цих напрямках для легкових автомобілів і автобусів нормалізувався", - зазначив Демченко.

Він також сказав, що в середу легкові автомобілі та автобуси проїжджають через заблоковані ПП без проблем.

Сумарна кількість заблокованих вантажних транспортних засобів (ТЗ) у чергах на польсько-українських пунктах пропуску (ПП) через протест польських фермерів сягнула понад 2,5 тис., уточнив речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що робота ПП з іншими країнами відбувається у штатному режимі, але з огляду на те, що водії обирають їх як альтернативу польським переходам, навантаження зростає. Зокрема, за його словами, це видно по ситуації на кордонах Словаччини та Угорщини.

"Якщо ще кілька тижнів тому черг не спостерігалося, то станом на ранок (середи) на території Словаччини навпроти пункту пропуску "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" в чергах перебувають майже 600 вантажних транспортних засобів. На території Угорщини навпроти пункту пропуску Тиса ("Чоп - Захонь" - ІФ-У) очікують на перетин кордону орієнтовно 750 транспортних засобів", - сказав Демченко.

Він наголосив, що інтенсивність руху в цих пунктах пропуску відповідає пропускній спроможності кожного з них.

Теги: #блокада #дпсу

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