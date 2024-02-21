За минулу добу на Донеччині через обстріли вбито одну людину, ще восьмеро дістали поранення

За минулу добу в Донецькій області через обстріли російських окупаційних військ вбито одну людину, ще 8 дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі.

"За 20 лютого росіяни вбили 1 жителя Донецької області - у Краматорську. Ще 8 осіб в області за добу дістали поранення", - написав він у середу вранці.

За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення РФ в області вбито 1868 осіб, 4589 - поранено.

Загальну кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.