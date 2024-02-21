У Херсонській області за добу в результаті обстрілів поранено чотири людини

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілу поранено 4 людини, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 159 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків і БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 4 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.