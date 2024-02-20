Події

23:48 20.02.2024

У Німеччині помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який перебував у реанімації після нападу 10 лютого

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У Німеччині помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який перебував у реанімації після нападу 10 лютого

У Німеччині помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який потрапив у лікарню з важкими пораненнями внаслідок нападу невідомих 10 лютого.

"Після трагічного насильства в Оберхаузені, жертвами якого тиждень тому стали двоє гравців нашої ART Giants: загинув Володимир Єрмаков, а його одноклубник і співвітчизник Артем Козаченко від важких травм помер у лікарні", - повідомив клуб ART Giants за який грали українські баскетболісти.

"На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі нічого не змогли йому зробити... Ми глибоко шоковані, засмучені і проводжаємо ще одного великого баскетбольного таланту з наших лав", - йдеться в заяві баскетбольного клубу.

 

Теги: #німеччина #баскетболист #помер

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