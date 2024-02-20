Події

22:01 20.02.2024

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

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Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів країн "Великої сімки", яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого. Дискусія буде присвячена підтримці України, повідомляють на сайті G7.

"24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України, голова ради міністрів Джорджія Мелоні проведе відеоконференцію глав держав і урядів країн "Великої сімки", першу під головуванням Італії", - ідеться в повідомленні, опублікованому у вівторок, 20 лютого.

Очікується, що до конференції приєднається і президент України Володимир Зеленський.

"За підсумками зустрічі буде ухвалено спільну декларацію", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #саміт #g7

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