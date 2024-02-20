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19:04 20.02.2024

Темпи зростання цін на житло в Україні у 2023 р. практично досягли довоєнного показника - дані Держстату

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Темпи зростання цін на житло в Україні у 2023 р. практично досягли довоєнного показника - дані Держстату

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2023 року сягнув 114,5%, тоді як у 2022 році становив 113%, а в довоєнному 2021-му році - 114,8%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2023 року на 12,8%, сповільнивши зростання порівняно з 2022 роком, коли показник становив 14,6%. При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14%, двокімнатні - на 11,1%, трикімнатні - на 13,5%.

Водночас на вторинному ринку житло подорожчало на 15,6%, що на 3,5 п. п. вище за показник 2022 року. Однокімнатні квартири на "вторинці" подорожчали на 14,5%, двокімнатні - на 17%, трикімнатні - на 14,8%.

За даними відомства, у четвертому кварталі 2023 року індекс цін на житло зріс до 116,1% порівняно зі 111,9% у четвертому кварталі 2022 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2023 року на первинному ринку ціни зросли на 14,6% проти 12,7% у жовтні-грудні 2022-го, а на вторинному ринку зростання становило 17% проти 11,4% відповідно.

У четвертому кварталі 2023 року проти третього індекс цін на житло знизився на 3,6 п. п. - до 102,4% зі 106%. Зокрема, на первинному ринку житло подорожчало в середньому на 2,5%: однокімнатні квартири - на 2,5%, двокімнатні - на 2,1%, трикімнатні - на 3,4%.

На вторинному ринку в четвертому кварталі 2023 року житло подорожчало на 2,3% проти 6,9% у третьому кварталі. Однокімнатні квартири зросли в ціні на 2,3%, дво- і трикімнатні - на 2,5% та 2,2% відповідно.

Держстат зазначив, що показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Теги: #статистика #ціни #житло

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