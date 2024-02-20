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19:00 20.02.2024

Не всі окопні РЕБи здатні на нинішньому етапі ефективно працювати на лінії фронту - заступник головкома ЗСУ

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Не всі окопні РЕБи здатні нині ефективно працювати на лінії фронту, оскільки противник активно розвивається, повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.

"Треба розуміти, що противник також розвивається і намагається змінювати частотні діапазони. Не всі окопні РЕБи здатні на нинішньому етапі ефективно працювати на лінії фронту. Наведу приклад, рушниці, які ми закуповували у 2022-му році по EUR12-15 тис. у країнах Балтії, нині вже практично не працюють. Тобто вони відпрацювали 2022-й - кінець 2023-го року. І зараз, із переходом у нову наступальну кампанію, у міру розвитку дуже багато рушниць відходять у вчорашній день", - сказав Сухаревський на брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що зазначені нинішні тенденції - це виклик для українських і світових виробників.

"І дуже велика робота відбувається саме в плані того, щоб забезпечити нам ресурсну і компонентну базу для можливості відповідати сучасним викликам у цих моментах. І окопний РЕБ - це, зокрема, перша інстанція виклику для нас", - наголосив заступник головнокомандувача Збройних сил України.

Полковник зазначив, що Силам оборони потрібні не лише дрони, а й компоненти, РЕБ, детекція, і Україна дуже розраховує в цьому на допомогу союзників.

Зі свого боку заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що питання засобів РЕБ, зокрема окопних, - один із пріоритетів відомства.

"Я думаю, що дуже швидко ми зможемо вийти з результатами щодо активних і прозорих закупівель, зокрема й окопних РЕБів. Це дуже важливо для захисту особового складу, для захисту техніки", - сказала вона.

Теги: #зсу #реб

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