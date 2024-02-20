Не всі окопні РЕБи здатні на нинішньому етапі ефективно працювати на лінії фронту - заступник головкома ЗСУ
Не всі окопні РЕБи здатні нині ефективно працювати на лінії фронту, оскільки противник активно розвивається, повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський.
"Треба розуміти, що противник також розвивається і намагається змінювати частотні діапазони. Не всі окопні РЕБи здатні на нинішньому етапі ефективно працювати на лінії фронту. Наведу приклад, рушниці, які ми закуповували у 2022-му році по EUR12-15 тис. у країнах Балтії, нині вже практично не працюють. Тобто вони відпрацювали 2022-й - кінець 2023-го року. І зараз, із переходом у нову наступальну кампанію, у міру розвитку дуже багато рушниць відходять у вчорашній день", - сказав Сухаревський на брифінгу у вівторок.
Він наголосив, що зазначені нинішні тенденції - це виклик для українських і світових виробників.
"І дуже велика робота відбувається саме в плані того, щоб забезпечити нам ресурсну і компонентну базу для можливості відповідати сучасним викликам у цих моментах. І окопний РЕБ - це, зокрема, перша інстанція виклику для нас", - наголосив заступник головнокомандувача Збройних сил України.
Полковник зазначив, що Силам оборони потрібні не лише дрони, а й компоненти, РЕБ, детекція, і Україна дуже розраховує в цьому на допомогу союзників.
Зі свого боку заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що питання засобів РЕБ, зокрема окопних, - один із пріоритетів відомства.
"Я думаю, що дуже швидко ми зможемо вийти з результатами щодо активних і прозорих закупівель, зокрема й окопних РЕБів. Це дуже важливо для захисту особового складу, для захисту техніки", - сказала вона.