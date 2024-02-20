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14:23 20.02.2024

Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

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Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

Віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував інцидент із сільськогосподарською продукцією, що висипалася на рейки із розкритого польськими протестувальниками контейнера, і назвав це "черговою політичною провокацією, спрямованою на поділ народів".

"Розкидання українського зерна на залізничних коліях - чергова політична провокація, спрямована на розділення наших народів. Ось уже два роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними обстрілами і мінною небезпекою. А українська армія буквально самотужки пробила коридор для цього зерна через Чорне море. Саме через Чорне море йде 90% нашого експорту. Це питання нашого виживання. І виживання всього світу, це глобальна продовольча безпека, яка залежить від українського зерна, особливо в Африці та Азії", - написав Кубраков у соціальній мережі X.

Він відзначив у цій публікації польський МЗС, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Шеверу, міністра інфраструктури Даріуша Климчака.

На фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури уточнюють, що приблизно опівдні на шляхах станції "Медика" протестувальники висипали приблизно 4 тонни зерна з двох вагонів зерновозів, які очікували перевантаження на вузьку колію. Ця агропродукція йшла транзитом до Німеччини.

Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано польські правоохоронні органи, Польську залізницю та посольство України в Польщі.

У міністерстві нагадали, що всі вагони "Укрзалізниці" на кордоні перевіряють органи контролю Польщі, їх опломбують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

"Десять років тому, на Майдані Революції Гідності, сотні українців були вбиті за право жити цінностями вільної та сучасної Європи. І ми продовжуємо вірити, що Європа - це місце, де поважають працю і цінують партнерство", - написав Кубраков у X.

Раніше повідомлялося, що польські фермери-протестувальники біля пункту пропуску "Медика-Шегині" 20 лютого відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, вона висипалася на рейки.

 

 

Теги: #зерно #польща #кубраков

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