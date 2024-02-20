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11:41 20.02.2024

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

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Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста по допомогу в з'ясуванні обставин розстрілу українських військових, які здалися в полон на опорному пункті "Зеніт" в Авдіївці.

Як зазначив Лубінець у телеграм-каналі, виведення українських військ з Авдіївки відбувалося в умовах безперервного бомбардування російської армії.

"Здійснювались обстріли евакуаційних шляхів і автомобілів. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалося евакуювати. Через масштабний наступ окупантів не залишалося шансів для повторних спроб евакуації", - зазначив омбудсмен.

Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених.

"Окупанти повідомили координаторам цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі - обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося після цих домовленостей - ми побачили на оприлюдненому ворогом відео з захопленої позиції "Зеніт", - написав Лубінець.

Родини військовослужбовців упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника - загиблими. З ними були Олександр Зінчук і Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки що не підтверджена.

"Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу", - підсумував Лубінець.

 

Теги: #омбудсмен #полонені #авдіївка

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