Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за добу постраждали чотири мирні жителі

Минулої доби російські окупаційні війська з артилерії та мінометів обстріляли приблизно 25 населених пунктів Харківської області, авіаударів зазнали Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Куп'янськ, Петропавлівка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 9:30 ворог обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 і 35 років... О 17:45 ворог обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Влучання в приватне домоволодіння. З-під завалів деблоковано 74-річну жінку та надано меддопомогу в лікарні. О 22:05 ворог знову обстріляв цей будинок. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок масованого удару керованими авіабомбами, завданого о 18:40 по Куп'янську, було пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку, але госпіталізація їй не знадобилася.

Крім того, в ніч на вівторок ворожим обстрілам піддалася Катеринівка. У результаті пошкоджено приміщення будинку культури, навчального закладу, автомобілі, будівлю кафе.

Напередодні внаслідок ранкового обстрілу Вільхуватки було пошкоджено підстанцію. Електропостачання в селищі немає. Пожежі не було. Унаслідок обстрілу Олександрівки пошкоджено фермерське господарство та автомобілі. Унаслідок обстрілу Золочева з РСЗВ було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді, а ворожий удар по Липцях спровокував пожежу в приватному двоповерховому житловому будинку та одноповерховому житловому будинку навпроти.