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08:43 20.02.2024

Ворог випустив 180 снарядів по Херсонській області за добу - голова ОВА

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Ворог випустив 180 снарядів по Херсонській області за добу - голова ОВА

Російські окупаційні війська за добу випустили 180 снарядів по Херсонській області, поранені двоє людей, також сили ППО ліквідували один ворожий БПЛА, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 43 обстріли, випустивши 180 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків і БПЛА. 2 людини дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін також повідомив про знищення одного ворожого "Shahed-131/136".

Також, за словами голови ОВА, по Херсону ворог спрямував 37 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; пункт незламності в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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