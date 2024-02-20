ППО ліквідувала 23 "шахеди", які атакували Україну вночі

Українська ППО ліквідувала за ніч 23 ворожі "шахеди", якими російські окупанти атакували з території РФ, повідомили Повітряні сили.

Так, у результаті бойової роботи збито всі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Також Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 20 лютого противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Білгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.).

Ударними безпілотниками типу "Shahed" у кількості 23 одиниці ворог атакував із Приморсько-Ахтарська (РФ).

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Разом із тим, відомство не повідомляє даних про знищення ворожих ракет.