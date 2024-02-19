Події

20:44 19.02.2024

Боррель заохочує держави-члени ЄС закуповувати боєприпаси для України за межами Співдружності - витрати будуть відшкодовані

2 хв читати
Боррель заохочує держави-члени ЄС закуповувати боєприпаси для України за межами Співдружності - витрати будуть відшкодовані

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель говорить про можливості для держав-членів ЄС закуповувати боєприпаси для України також і за межами Співдружності, тому що їхні витрати будуть відшкодовані.

"Фінансування (з боку ЄС) також буде доступне для купівлі боєприпасів за межами Європи. Поставки не обмежуються лише поставками європейської оборонної промисловості. Якщо є інше джерело поставок, краще, дешевше, швидше, я сказав державам-членам, - використовуйте це без проблем", - сказав він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. За словами Високого представника, питання збільшення поставок боєприпасів було на порядку денному засідання.

Боррель також розповів, як під час Мюнхенської конференції з питань безпеки "деякі європейські політики" говорили, що їм відомо про інші доступні джерела та інші пропозиції за межами Європейського Союзу. "І я дав зрозуміти державам-членам, що якщо ви хочете розмістити замовлення у постачальника, який не є європейським, тому що ви думаєте, що умови кращі, або що товари можуть бути поставлені швидше, вас не буде виключено з положення про відшкодування згідно з Мирним фондом - ці закупівлі також будуть відшкодовані", - деталізував він.

Крім того, Боррель повідомив, що міністри обговорювали "способи, які ми могли б використати, щоб збільшити наші поставки боєприпасів через двосторонні та європейські рамки". "Я хочу наголосити, що нам ясно, як діяти - у нас є Європейське оборонне агентство. Ми сконструювали 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень для (європейської) промисловості, а промисловість має потужності, принаймні, так вони говорять. Є вільні потужності, які можуть бути використані для 60 рамкових контрактів будь-якими державами-членами, які хочуть збільшити свої поставки боєприпасів в Україну", - розповів він.

 

 

Теги: #україна #єс #боєприпаси #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 19.02.2024
Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

09:54 19.02.2024
Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

09:46 19.02.2024
Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

06:29 19.02.2024
Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

01:10 19.02.2024
У Київській області вже відновили 198 навчальних закладів

У Київській області вже відновили 198 навчальних закладів

23:33 18.02.2024
Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

22:52 18.02.2024
Хакери атакували сайти відомих українських медіа

Хакери атакували сайти відомих українських медіа

13:46 18.02.2024
Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

11:26 18.02.2024
Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

03:52 18.02.2024
У Сумській області через обстріли за добу зафіксовано 250 вибухів, одна людина загинула

У Сумській області через обстріли за добу зафіксовано 250 вибухів, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боррель сподівається, що 13-ий пакет санкцій для РФ буде схвалено до 24 лютого

У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

Польські протестувальники намагалися заблокувати передання вантажів на ПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів"

Прокурор у "справах Майдану": Залишаються нерозкритими вбивства 22 січня, вироків мало через тривалість судового розгляду

Деякі підрозділи 3 ОШБр в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти - заступник командира

ОСТАННЄ

Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

Правоохоронці затримали групу чиновників Запорізької облради на наданні хабара директору медзакладу

110 ОМБ: Росіяни мали евакуювати поранених із "Зеніту", а замість цього - розстріляли

Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватку, рятувальники деблокували з-під завалів жінку

Генштаб: ЗС України за добу знищили два пункти управління, завдали ударів по десяти локаціях російських військ і пяти складах

На авдіївському напрямку ЗС України відбили дев’ять атак ворога, на бахмутському - 11

ВАКС скасував виправдувальний вирок колишнім членам тарифної комісії Держадміністрації залізничного транспорту України

У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

Глава МЗС України: Кожен артилерійський снаряд, який наразі виробляють у Європі, має служити обороні Європи

Зеленський у Харкові відвідав українських військових, які лікуються після поранень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА