Боррель заохочує держави-члени ЄС закуповувати боєприпаси для України за межами Співдружності - витрати будуть відшкодовані

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель говорить про можливості для держав-членів ЄС закуповувати боєприпаси для України також і за межами Співдружності, тому що їхні витрати будуть відшкодовані.

"Фінансування (з боку ЄС) також буде доступне для купівлі боєприпасів за межами Європи. Поставки не обмежуються лише поставками європейської оборонної промисловості. Якщо є інше джерело поставок, краще, дешевше, швидше, я сказав державам-членам, - використовуйте це без проблем", - сказав він у понеділок у Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. За словами Високого представника, питання збільшення поставок боєприпасів було на порядку денному засідання.

Боррель також розповів, як під час Мюнхенської конференції з питань безпеки "деякі європейські політики" говорили, що їм відомо про інші доступні джерела та інші пропозиції за межами Європейського Союзу. "І я дав зрозуміти державам-членам, що якщо ви хочете розмістити замовлення у постачальника, який не є європейським, тому що ви думаєте, що умови кращі, або що товари можуть бути поставлені швидше, вас не буде виключено з положення про відшкодування згідно з Мирним фондом - ці закупівлі також будуть відшкодовані", - деталізував він.

Крім того, Боррель повідомив, що міністри обговорювали "способи, які ми могли б використати, щоб збільшити наші поставки боєприпасів через двосторонні та європейські рамки". "Я хочу наголосити, що нам ясно, як діяти - у нас є Європейське оборонне агентство. Ми сконструювали 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень для (європейської) промисловості, а промисловість має потужності, принаймні, так вони говорять. Є вільні потужності, які можуть бути використані для 60 рамкових контрактів будь-якими державами-членами, які хочуть збільшити свої поставки боєприпасів в Україну", - розповів він.