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20:28 19.02.2024

110 ОМБ: Росіяни мали евакуювати поранених із "Зеніту", а замість цього - розстріляли

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110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, що захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли здійснити евакуацію поранених українських бійців, які залишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", натомість розстріляли їх.

"Щодо позиції "Зеніт". Вихід особового складу 110 бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати. Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб", - ідеться в повідомленні 110 ОМБ у фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, "через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених. Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя".

Як зазначається в повідомленні, про те, що трапилося згодом, у бригаді дізналися з ворожих ресурсів - родичі впізнали трьох загиблих, потім стало відомо про ще двох розстріляних. "Про шостого бійця інформація поки що не підтверджена", - зазначено в повідомленні.

"Зс рф – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. За злочини проти наших військових ми дамо гідну відповідь", - наголошується у повідомленні.

"Щирі співчуття родинам полеглих воїнів… Наші війська тримають оборону далі, ворог не припиняє спроб подальшого наступу. Війна жорстока, ми виборюємо свободу високою ціною", - наголошують у повідомленні 110 бригади.

 

Теги: #розстріл #зеніт #поранені

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