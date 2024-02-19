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18:12 19.02.2024

У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

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У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав вертоліт Мі-8 армії РФ на територію України, помер в Іспанії, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ГУР.

"Підтверджуємо факт смерті", - сказав Юсов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Видання "Українська правда" з посиланням на джерело в розвідці пише, що Кузьмінов сам вирішив переїхати до Іспанії. "Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника УП, неподалік знайшли згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

Про смерть Кузьмінова повідомили кілька іспанських та італійських видань. Зокрема іспанське видання ABC розповіло про вбивство 33-річного українця 13 лютого у Вільяхойосі. Тіло чоловіка знайшли з щонайменше 12 отворами від куль. Невдовзі слідчі знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельйо, куди міг утекти вбивця. Журналісти зазначили, що причиною смерті могло бути "зведення рахунків".

Як повідомлялося, за інформацією ГУР 9 серпня 2023 року було здійснено спецоперацію української військової розвідки під кодовою назвою "Синиця", під час якої вдалося "виманити" на територію України російський вертоліт Мі-8 з екіпажем.

Російський пілот Максим Кузьмінов, який "перегнав" в Україну гелікоптер Мі-8АМТШ ПКС РФ у межах спецоперації, повідомив, що сам вийшов на воєнну розвідку України, після чого вони почали спілкуватися і планувати операцію. За його словами, приблизно півроку відбувалося планування спецоперації.

28-річний російський пілот служив у 319 окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 13984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї Росії. Кузьмінов мав звання капітана і посаду - командир вертольота Мі-8.

Теги: #вбивство #пілот #гур_міноборони

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