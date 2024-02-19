До 80% має збільшитися частка громадян, які спілкуються в повсякденному житті українською мовою до 2028 року - Програма утвердження націдентичності

Державна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності передбачає до 2028 року зростання до 80% частки громадян, які спілкуються в повсякденному житті українською мовою.

Зокрема серед очікуваних результатів виконання Державної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності збільшення до 80% частки громадян, які, за даними соціологічних досліджень, володіють і спілкуються в повсякденному житті українською мовою.

Очікується також, що до 75% має збільшитися частка громадян, які пишаються своїм українським походженням і громадянством.

Окрім того, очікувано має зрости кількість громадян, які готові захищати незалежність і територіальну цілісність України зі зброєю в руках (частку не зазначено).

Серед іншого, програма має підвищити рівень медіакультури та медіаграмотності населення.

Як повідомлялося, 16 лютого Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року.