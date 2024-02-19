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Прокурор у "справах Майдану": Залишаються нерозкритими вбивства 22 січня, вироків мало через тривалість судового розгляду

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Прокурор у "справах Майдану": Залишаються нерозкритими вбивства 22 січня, вироків мало через тривалість судового розгляду

Департамент у "справах Майдану" Офісу генерального прокурора незадоволений кількістю судових вироків через тривалий судовий розгляд справ цієї категорії, також залишаються нерозкритими вбивства 22 січня і частково - 18 лютого.

"У 2023 році вироків у "справах Майдану" стільки ж, скільки за чотири попередні роки разом узяті. Але кількість вироків нас не влаштовує, їх дуже мало. І це величезна проблема - тривалість судового засідання", - розповів у понеділок на брифінгу в Києві начальник департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський.

Він зазначив, що слідство мало проблеми з розслідуванням подій 18 лютого 2014 року. "Нам вдалося притягнути до відповідальності саме за вчинення вбивств 18 лютого керівництво львівського "Беркуту", двоє осіб зараз перебувають під вартою. І ще кількох осіб притягнуто до відповідальності саме за події 18 лютого", - наголосив Донський.

Керівник департаменту додав: "Якщо брати проблеми слідства - то це нерозкриті вбивства за 22 січня... Так само, як і частина вбивств за 18 лютого".

Донський пояснив, що є об'єктивні складнощі з розкриттям цих злочинів. "Вони пов'язані не тільки зі скоєнням їх в умовах неочевидності... а і з первинним документуванням у цих справах. Це було ще до зміни влади, тому першочергові слідчі дії, спроби розкриття злочину по гарячих слідах, на жаль, не відбувалися так, як мало бути", - додав він.

Водночас Донський зазначив, що строків давності за цими злочинами немає.

Говорячи про проблематику розгляду "справ Майдану" судами, керівник департаменту звернув увагу на "величезний дисбаланс між кількістю обвинувальних актів, направлених до суду, і кількістю вироків". За його словами, за надмірного навантаження суддів має бути певна пріоритизація справ. "Ми не можемо просити суд пріоритизувати саме "справи Майдану"...спосіб визначення пріоритету непрозорий. Єдина можливість усунути це - законодавчі зміни, які мають бути універсальними", - сказав Донський.

Начальник департаменту пояснив, що це стосується всіх справ: "Наприклад, якщо строк давності завершується, то справу - не важливо, "справу Майдану" чи іншу - має слухати суд".

Відповідаючи на запитання про те, чи розпочався розгляд у суді матеріалів за обвинуваченням колишнього президента і керівництва силового блоку України, розслідування якого завершилося в жовтні минулого року, він сказав, що є певні складнощі з підсудністю справи, оскільки Шевченківський суд не хоче розглядати її. "20 лютого апеляційний суд розглядає клопотання голови Шевченківського суду щодо визначення підсудності", - сказав Донський.

Теги: #майдан #офіс_генпрокурора

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