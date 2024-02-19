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15:30 19.02.2024

США планують поставити Україні більш далекобійні модифікації ракет ATACMS - ЗМІ

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США планують поставити Україні більш далекобійні модифікації ракет ATACMS - ЗМІ

Влада США працює над тим, щоб надати Україні сучасні модифікації балістичних ракет ATACMS з більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, відправлених Києву, повідомляє NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників.

"Після місяців отримання запитів від українських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена працює над постачанням Україні нових потужних балістичних ракет. (...) Наразі США схиляються до того, щоб відправити в Україну новий варіант ракет ATACMS із більшою дальністю", - інформує телеканал.

За словами співрозмовників NBC News, у разі, якщо Конгрес схвалить допфінансування України, США можуть включити нові ATACMS до одного із перших пакетів військової допомоги цього року. Водночас Вашингтон готовий направити Києву боєприпаси й артилерію.

Чиновники не відкинули варіант, що Вашингтон може попросити союзників надати Україні свої ракети, а також поповнити американські запаси ATACMS.

Представники Пентагону зі свого боку повідомили, що у США є обмежений запас ATACMS, і що ракети навряд чи відправлять в Україну без можливості поповнити їхні арсенали.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Вашингтон негласно поставив Києву ракети великої дальності ATACMS. Politico зазначало, що США вперше надали Україні обладнання, здатне вражати цілі "далеко за лінією фронту".

Байден якийсь час не наважувався постачати ATACMS, побоюючись ескалації конфлікту. Однак у вересні 2023 року на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським він пообіцяв поставити Києву невелику кількість ракет ATACMS.

Теги: #сша #atacms

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