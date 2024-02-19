Американська компанія ARC Clean Technology розробляє новітній малий модульний реактор (ММР), який зможе забезпечувати електроенергією 75 тис. будинків, повідомляє в неділю Енергоатом.

"Йдеться про швидкий реактор із натрієвим охолодженням (SFR), потужністю 100 МВт. Така ядерна установка здатна забезпечити достатньо чистої енергії для 75 тис. будинків, і водночас завдяки своїй компактності може бути розгорнута на площі, меншій за міський квартал. Щоб поліпшити дизайн своєї розробки, ARC Clean Technology працює з Argonne National Lab і GAINnuclear", - ідеться в повідомленні компанії в Телеграм.

ARC Clean Technology - це американо-канадська компанія, що займається розробкою екологічно чистих енергетичних технологій і створює ARC-100 - вдосконалений малий модульний реактор (aSMR), що забезпечує безпечну, надійну та економічну безвуглецеву енергію. Використовуючи перевірену технологію, отриману в результаті 30-річної експлуатації прототипу, проста модульна конструкція ARC-100 забезпечує 100 мегават електроенергії та промислового тепла, які за вартістю будуть конкурентоспроможними в порівнянні з викопним паливом. ARC-100 був обраний компанією New Brunswick Power для впровадження на майданчику Point Lepreau, яке має завершитися до кінця цього десятиліття. Офіси ARC розташовані в Сент-Джоні, Нью-Брансвік, і у Вашингтоні, округ Колумбія.

Раніше повідомлялося, що енергохолдинг ДТЕК бачить великий потенціал у розвитку малих модульних реакторів (ММР) і перспективу їхнього будівництва на наявних майданчиках теплоелектростанцій на вугіллі та газі.