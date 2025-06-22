Інтерфакс-Україна
Економіка
15:32 22.06.2025

Глобальна громадська підтримка ядерної енергетики залишається високою – Енергоатом

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Глобальна громадська підтримка ядерної енергетики залишається високою – Енергоатом

Майже половина жителів 31 країни світу підтримують ядерну енергетику, тоді як противників її використання удвічі менше, свідчать результати опитування дослідницької компанії Savanta, що охопило майже 32 тисячі респондентів із 31 країни, повідомляється в Телеграм-каналі АТ "НАЕК "Енергоатом" у неділю.

"У державах, що брали участь у дослідженні, 46% підтримують ядерну енергетику, тоді як 23% які виступають проти. Крім того, утричі більша кількість прихильників продовження використання ядерної енергетики, ніж поступового відмовлення від неї. У більшості опитаних країн понад 40% підтримують будівництво нових атомних електростанцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що у Німеччині, Тайвані, Японії, Південній Кореї та Швеції – країнах, де поступове скорочення або закриття ядерних реакторів було зумовлене політичними рішеннями - ядерна енергетика залишається найбільш позитивно оцінюваною технологією для зниження витрат на електроенергію.

"Енергоатом продовжує довгостроковий розвиток ядерної енергетики України. Національна енергетична стратегія до 2050 року передбачає перехід до безвуглецевої енергетики. Однією з базових має бути саме атомна генерація", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомлялося, наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #ядерна_енергетика

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