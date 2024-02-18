Події

19:31 18.02.2024

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів і збила ворожий винищувач

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Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів і збила ворожий винищувач

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділи українських ракетних військ, своєю чергою, завдали за минулу добу ударів по трьох ворожих пунктах управління та одному складу боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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