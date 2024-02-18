Окупанти за добу завдали три ракетних і 33 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу три ракетні та 33 авіаційні удари по території України, а також здійснили 64 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти інфраструктури", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також зазначається, що під час обстрілу військових і цивільних об'єктів ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Як зазначається у зведенні, противник за минулу добу завдавав авіаційних ударів біля Вільхуватки, Петропавлівки та Борової Харківської області, Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Желанного, Орлівки та Семенівки Донецької області, Малої Токмачки Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Часів Яр, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області.