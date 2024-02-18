Польські фермери заблокували рух вантажівок на прикордонному переході "Дорогуськ-Ягодин" і намагалися перешкоджати руху поїздів, автобуси пропускають

Рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" повністю заблоковано в обидва боки в неділю польськими фермерами, які проводять на під'їзних коліях перед Дорогуськом масштабну акцію протесту, повідомляється в телеграм-каналі Державної митної служби.

"Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні або гуманітарні вантажі, відтоді кордон не перетнула жодна вантажівка", - ідеться в повідомленні.

Водночас пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичайному порядку, без черг.

"Згідно з поширеними в мережі відео, з полудня 18 лютого польські протестувальники намагалися перешкоджати руху поїздів на залізничних коліях у Дорогуську, що може бути фальстартом акції, анонсованої раніше на 20 лютого", - зазначають у Державній митній службі.

За даними відомства, анонсовану напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту наразі не підтверджено.