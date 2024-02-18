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13:30 18.02.2024

В Україні засновано національний фестиваль знятих під час російсько-української війни фільмів "Cinema for Victory"

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В Україні засновано національний фестиваль знятих під час російсько-української війни фільмів "Cinema for Victory"

В Україні засновано перший національний щорічний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни "Cinema for Victory", повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"За підтримки президента України, за ініціативи Держкіно України до десятих роковин вторгнення росіян на територію України та другої річниці повномасштабної війни започатковано проведення Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory" - кінофестивалю фільмів, знятих під час російсько-української війни", - ідеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що мета кінофестивалю "Cinema for Victory" у 2024 році полягає в популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни.

"Військова кінодокументалістика - свідчення активного спротиву українців, героїзму захисників і захисниць та безпрецедентного об'єднання українського суспільства заради протистояння ворогу. Цьогорічний кінофестиваль зосередиться на стрічках, що документують воєнні злочини росіян, фіксують свідчення про війну через реальні історії українців", - ідеться в повідомленні.

У Держкіно вважають, що поширення документальних фільмів, створених під час війни, протидіє пропаганді російських загарбників на території України та у світі, є потужним аргументом для світової аудиторії в адвокації України.

"Основні завдання кінофестивалю - підтримка уваги до війни в Україні, документування злочинів Росії проти українців, вшанування документалістів, які доводять засобами кіно необхідність потужної та тривалої підтримки України міжнародними партнерами", - заявляють у відомстві.

Згідно з повідомленням, національний кінофестиваль "Cinema for Victory" до 22 лютого приймає фільми до конкурсної програми, а вже з 23 до 25 лютого відбудеться проведення офіційної частини кінофестивалю.

Зокрема, програма кінофестивалю складатиметься із семи національних документальних фільмів, а також із трьох спеціальних позаконкурсних показів.

Зазначається, що фільми-лауреати будуть нагороджені спеціальною статуеткою.

До організаційного комітету входять: голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук, в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, керівниця Кабінету керівника Офісу президента Олена Ковальська, голова правління Одеської кіностудії Андрій Осипов, керівник Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпачхі, директор ГО "Трибунал" Олег Яцура і генеральний продюсер Final Cut Media Ltd Андрій Ногін (голова оргкомітету).

Теги: #фестиваль #фільми

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