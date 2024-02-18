За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

Втрати ворога на Авдіївському напрямку становили 47186 осіб, 364 танки, 5 літаків із 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року, повідомляє командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року) на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ становили: особового складу - 47186 осіб, танки - 364, артилерійські системи - 248, бойові бронемашини - 748, літаки - 5", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ завдали ворогові величезних втрат і знищили значний резерв росіян, який планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.