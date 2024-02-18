Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області, унаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни гатять по Нікопольському району зранку. З десяток артилерійських снарядів випустили по Мирівській громаді. На жаль, є постраждалий. Це 56-річний чоловік. У нього осколкове поранення голови та перелом передпліччя. Лікарі оцінюють його стан, як середній", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю.