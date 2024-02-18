Події

12:03 18.02.2024

Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

1 хв читати

Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області, унаслідок цього постраждав 56-річний чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни гатять по Нікопольському району зранку. З десяток артилерійських снарядів випустили по Мирівській громаді. На жаль, є постраждалий. Це 56-річний чоловік. У нього осколкове поранення голови та перелом передпліччя. Лікарі оцінюють його стан, як середній", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю. 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 18.02.2024
Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

20:55 17.02.2024
Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

07:45 17.02.2024
Ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину та Марганець

Ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину та Марганець

21:44 16.02.2024
Окупанти обстрілюють Харків

Окупанти обстрілюють Харків

07:41 16.02.2024
Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

21:36 15.02.2024
Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

18:59 15.02.2024
Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

Унаслідок обстрілів окупантів у Дніпрі пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Нікопольському районі - 3 приватні будинки, без жертв - ОВА

18:18 15.02.2024
Через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка

Через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка

13:14 15.02.2024
Росіяни обстріляли Херсон, загинула літня жінка - ОВА

Росіяни обстріляли Херсон, загинула літня жінка - ОВА

21:11 14.02.2024
Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

ЗС України вранці ліквідували ще один російський літак Су-34

Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

ОСТАННЄ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 "Калібрів"

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу

Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

У Куп'янську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару

Сили оборони на запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ окупантів

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули двоє людей, ще двоє поранені – ОВА

Вночі на Сумщині ППО знищила три БПЛА "Shahed"

Окупанти за добу завдали понад 50 ударів по Харківщині, є загибла і поранені серед мирного населення - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА