Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

У ніч на 18 лютого внаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у неділю вранці.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними Проніна, обійшлося без жертв і постраждалих.