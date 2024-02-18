Події

07:44 18.02.2024

Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

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Унаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури

У ніч на 18 лютого внаслідок атаки БПЛА в Полтавській області горів об'єкт інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у неділю вранці.

"Вночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними Проніна, обійшлося без жертв і постраждалих.

 

 

 

Теги: #полтавська_область #обстріл

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