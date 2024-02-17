3-тя ОШБр відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки - командування

3-тя окрема штурмова бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки і вирівняла лінію фронту, повідомляє командування ОШБр на фейсбук-сторінці.

"Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з моменту передислокації 3-ї ОШБр в Авдіївку підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупованню російської армії.

"Не дивлячись на значну перевагу в артилерії, ударних дронах і регулярному застосуванні до сотні КАБ на день, противник втратив: понад 1500 загиблих; понад 3500 поранених; і понад 20 одиниць бронетехніки", - повідомляє командування.

До моменту відведення бійці 3-ї ОШБр не дозволяли ворогові здійснити повне оточення позицій.