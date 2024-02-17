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12:19 17.02.2024

Столтенберг проти ідеї загальноєвропейської ядерної зброї

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Столтенберг проти ідеї загальноєвропейської ядерної зброї

Ідея створення загальноєвропейського ядерного арсеналу, яку обговорюють деякі політики в Європі, не має жодної користі для НАТО, заявив у суботу генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Це не має жодної користі", - заявив він на Мюнхенській конференції з безпеки у відповідь на прохання дати оцінку такому варіанту.

Столтенберг нагадав, що в НАТО ядерною зброєю володіють США, Велика Британія і Франція: ці країни координують свої дії, проводять спільні навчання і загалом успішно забезпечують ядерне стримування.

"Ідея якоїсь паралельної системи: розробки без США і Великої Британії деякими членами НАТО військових ядерних можливостей лише послабить нашу систему ядерного стримування, яка протягом десятиліть демонструвала свою ефективність", - підсумував Столтенберг.

Теги: #ядерна_зброя #столтенберг

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