Спецпредставник США Келлог: Шанси України повернути ядерну зброю "між мізерними і нульовими"

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлог вважає, що Україна не має шансів повернути ядерну зброю як альтернативний членству в НАТО спосіб гарантувати безпеку країни.

"Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", - заявив Келлог в коментарі Fox News Digital.

Він підкреслив, що переозброєння України ядерною зброєю не є варіантом завершення російської агресії.

"Пам’ятайте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось каже щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це використовує ваш здоровий глузд", - заявив він.

Як повідомлялося, у вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо процес вступу до НАТО триватиме роками чи десятиріччями, Україна потребує альтернативний спосіб гарантувати безпеку на цей період, і в якості варіанту запропонував надання українській стороні ядерної зброї.

"Поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнерів, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент у ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", - запропонував Зеленський у інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана..