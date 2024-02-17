Ворог за добу випустив 46 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу здійснили 15 обстрілів Херсонської області, випустивши 46 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків і БПЛА. 2 людини дістали поранення", - ідеться в телеграм-каналі Прокудіна.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

А голова військової адміністрації Херсона Роман Мрочко, зі свого боку, інформує, що російські війська минулої доби 6 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 23 снаряди.

"Ураження зафіксовано в Херсоні, Антонівці та Придніпровському", - зазначив він.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу громаді Херсона поранених немає.