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07:35 17.02.2024

Найбільшу кількість атак ЗС України відбили на авдіївському, лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу

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Найбільшу кількість атак ЗС України відбили на авдіївському, лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу

Українські військові за минулу добу відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку військові відбили 38 атак ворога поблизу Ласточкиного, Авдіївки, на захід від Бердичева та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На лиманському напрямку військові відбили 17 атак противника неподалік н.п. Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На запорізькому напрямку ворог тричі безуспішно намагався атакувати позиції наших військ на південний схід від Малої Токмачки.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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