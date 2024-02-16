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20:38 16.02.2024

"Укрзалізниця" обладнала ще чотири санітарні вагони для потреб ЗС України

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АТ "Укрзалізниця" обладнала ще чотири санітарні вагони, у яких евакуюватимуть поранених і травмованих бійців до тилових шпиталів, повідомляють на сайті Міністерства оборони України в п'ятницю.

"Вагони переобладнані із пасажирських власними силами "Укрзалізниці". В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації. Вагони мають сучасне медичне обладнання, у них продумані всі деталі: починаючи з одягу для поранених, інструментарію для психологічного розвантаження, закінчуючи автономною системою електроподачі", - йдеться в повідомленні.

За даними оборонного відомства, з березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця 2024 року планують переобладнати ще вісім.

Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд "Коло". "Кисневі концентратори, монітори пацієнтів, медичні пульсоксиметри, шприцеві насоси допоможуть забезпечити безперервне лікування поранених під час евакуації", - розповіла керівниця проєкту "Мобільна евакуація" БФ "Коло" Ірина Солошенко.

 

 

Теги: #залізниця #санітарні_вагони

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