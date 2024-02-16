Окупанти за добу завдали восьми ракетних і 49 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу восьми ракетних і 49 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 84 обстріли позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Гатище та Катеринівка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни, Кліщіївка, Семенівка та Ласточкине Донецької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Авдіївка, Красногорівка та Костянтинівка Донецької області, Очаків Миколаївської області та Херсон. Херсон також зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню.