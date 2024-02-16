ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів, одному ЗРК і двом РЛС

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів і ворожому зенітно-ракетному комплексу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, у свою чергу, за минулу добу завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу російських окупантів, двох районах вогневих позицій ворожої артилерії, одному складу боєприпасів і двох радіолокаційних станціях противника.