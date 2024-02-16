В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про направлення додаткової допомоги у вигляді 150 FPV-дронів трьом бригадам, які тримають оборону в місті Авдіївка Донецької області.

"Сьогодні терміново віднайшли й відправили ще 150 FPV-дронів нашим захисникам в Авдіївку. Дуже гаряче там, і бійці просять про додаткову підтримку. По 50 "пташок" із цієї партії вже в дорозі до військових 3 штурмової бригади, 110 окремої механізованої бригади та 47 окремої механізованої бригади "Магура", - написав Кличко в телеграмі в п'ятницю.

За його словами, наразі відбувається комплектація вже нової партії, яку також буде оперативно доставлено українським військовим.

Як повідомлялося, у п'ятницю після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ "Таврія" прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки з метою збереження особового складу та поліпшення оперативної обстановки. Крім того, триває планове посилення підрозділів.