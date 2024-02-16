Командування ОСУВ "Таврія" прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки - Тарнавський

Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

"Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", - написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський зазначив, що рішення відійти було ухвалено з метою збереження особового складу та для поліпшення оперативної обстановки.

"Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях", - наголосив він.

Також здійснюється планове посилення підрозділів.