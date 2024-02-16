Події

14:01 16.02.2024

Організатори виставки Deciding Your Tomorrow в Мюнхені сподіваються, що її відвідають американські конгресмени

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У Мюнхені на полях конференції з безпеки відкрилася виставка Deciding Your Tomorrow, організована Офісом президента України та Фондом Віктора Пінчука.

Засновник конференції Вольфганг Ішингер заявив, що такі виставки впливають на тих, у кого немає інформації. "Ми сподіваємося справити вплив цими вихідними, особливо на американську делегацію Конгресу. У цей момент буде велика кількість сенаторів-республіканців, і, як повідомляється, ще більше членів Палати представників, яким потрібно буде розповісти про це своїм європейським колегам", - сказав він.

"Я сподіваюся, що цю виставку тут побачить якнайбільше учасників і журналістів цими вихідними", - зазначив Ішингер.

"Цією виставкою ми хочемо проникнути вам під шкіру, під шкіру відвідувача, учасника багатьох безпекових конференцій. Українці борються не лише за свою незалежність, а й за західні цінності, за свободу, за безпеку всіх західних світів", - сказав бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

За його словами, багато солдатів наразі у депресії, оскільки не впевнені в західній допомозі.

"Тому, я сподіваюся, що всі члени делегації Конгресу відвідають цю виставку. Ми постараємося, і ми вже домовилися з деякими членами Конгресу, що вони будуть тут, і віримо, що ця виставка сприятиме нашій перемозі", - зазначив Пінчук.

У рамках виставки представлені відео- та фотоматеріали про війну в Україні.

Теги: #мюнхен #виставка

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