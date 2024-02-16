В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

В Україні в суботу, 17 лютого, опади не прогнозуються, лише в північно-західній частині вдень невеликий дощ, у західних областях вночі та вранці місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на заході країни 8-13°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 17 лютого найвища температура вдень була 11,1° у 1974 р., найнижча вночі -21,8° у 1892 р.

У неділю, 18 лютого, вночі в західних, північних і центральних, вдень у південних, східних областях України та в Криму невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східній та північно-східній частині 4-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні країни 5-10° тепла. У Карпатах вночі невеликий сніг, удень без опадів, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві в неділю очікується вночі невеликий мокрий сніг і дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.