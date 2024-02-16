Армія РФ застосовує фосфорні боєприпаси під час спроб захопити Авдіївку - 3 ОШБр

Російські окупаційні війська під час наступу на Авдіївку застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби, повідомляє Третя окрема штурмова бригада з лінії фронту в п'ятницю.

"Авдіївка. Коксохімічний завод... Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається займання цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу", - йдеться в повідомленні бригади в телеграм-каналі.

"По 60 авіаційних бомб - удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника", - так описують ситуацію захисники з Третьої штурмової.

"Станом на зараз це - новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?" - зазначають у бригаді, яка майже рік простояла на бахмутському напрямку.

"Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", - підсумували в Третій штурмовій.